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В Турции группа боевиков устроила перестрелку возле полицейского участка: видеофакт

10.01.2017 - 20:44

Новости Турции. В турецком городе Газиантеп была пресечена попытка теракта: в результате операции погиб террорист и тяжело ранен сотрудник спецназа.

Известно, что преступник был застрелен после ожесточенного столкновения у ворот полицейского участка.

Ворваться в здание попыталась группа боевиков, вооруженная автоматами: двоим удалось скрыться, третий был ликвидирован.

Атакующие также планировали использовать заминированный автомобиль,

но по неизвестным причинам не смогли привести в действие взрывной механизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции группа боевиков устроила перестрелку возле полицейского участка: видеофакт

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