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В Турции упали три воздушных шара с иностранными туристами: пострадали около 50 человек

14.03.2017 - 16:37

Новости Турции. В Турции разбились три воздушных шара с туристами. В результате ЧП пострадали почти 50 человек. 10 из них получили серьезные переломы, другим оказали помощь на месте.

Выяснилось, что группа из десяти шаров перевозила путешественников из стран Европы и Китая. Внезапно усилившийся ветер и сильный дождь заставили несколько шаров совершить экстренную посадку.

Добавим, эта местность пользуется популярностью у туристов благодаря своим необычным вулканическим ландшафтам. Экскурсии здесь проводятся в том числе и на воздушных шарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции упали три воздушных шара с иностранными туристами: пострадали около 50 человек

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