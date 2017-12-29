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В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой

29.12.2017 - 15:33

Новости Турции. Несколько десятков человек задержаны в Турции по подозрению в связях с террористической группировкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что среди них много иностранных граждан.

В спецоперации по выявлению и поимке злоумышленников приняли участие около полутысячи правоохранителей. Вероятнее всего, взятые под стражу готовили нападения в период новогодних праздников.

Напомним, 28 декабря в различных провинциях страны арестовали около 120- предполагаемых террористов.

В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой

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