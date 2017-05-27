В турецкой провинции Анкара автобус вылетел с трассы: 8 человек погибли

Новости Турции. Пассажирский автобус попал в автокатастрофу в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали 8 человек, более 30 получили ранения.

ДТП случилось в провинции Анкара. Водитель уснул за рулем, и автобус вылетел с трассы.

Предыдущая крупная авария в Турции произошла в середине мая. На трассе Мугла-Анталья водитель не справился с управлением, и автобус сорвался с горного серпантина. Тогда погибли 23 человека, в основном женщины, которые ехали на экскурсию в Мармарис.