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Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии

05.01.2017 - 18:21

Новости Турции. Взрыв рядом со зданием суда прогремел в турецком Измире. Как сообщает CNN Turk, два человека – полицейский и работник суда – скончались на месте. Двое нападавших застрелены. Еще один находится в розыске.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Со слов очевидцев, нападавших было трое.

Машину взорвали в момент, когда мимо нее проходили полицейские.

Мэр города сообщил, что на телах нападавших обнаружили восемь ручных гранат. 



Утром чрезвычайное происшествие произошло в Стамбуле, возле одного из популярных ресторанов, произошло вооруженное нападение. Неизвестный открыл стрельбу по припаркованному возле заведения автомобилю. В этот момент в машине находились владелец ресторана и профессор одного из университетов. Оба получили ранения (здесь подробнее).  

Взрыв у здания суда в турецком Измире

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