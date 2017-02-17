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Гурбангулы Бердымухамедов получил удостоверение президента

17.02.2017 - 22:42

Новости Туркменистана. В столице Туркменистана прошла инаугурация президента страны. Гурбангулы Бердымухамедов принес присягу на торжественной церемонии во Дворце конгрессов, после этого ему вручили удостоверение президента.

Теперь в течение месяца главе государства предстоит сформировать правительство.

Выборы в Туркменистане прошли в 12 февраля. За Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало около 98% избирателей. Это его третий срок на посту Президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гурбангулы Бердымухамедов получил удостоверение президента

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