новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Выборы президента в Туркменистане: явка превысила 60 процентов

12.02.2017 - 16:16

Новости Туркменистана. В Туркменистане проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют 9 человек.

Впервые в истории страны своих кандидатов выдвинули сразу три политические партии.

В частности, Демократическую представляет действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. И он считается фаворитом гонки. Остальные претенденты представляют гражданские объединения. Победителем станет тот, кто получит более половины голосов избирателей.

Явка превысила 60%.

Следить за ходом кампании приглашены международные наблюдатели. В составе миссии СНГ работает и председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы президента в Туркменистане: явка превысила 60%

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Туркменистане накануне президентских выборов объявлен День тишины
В Туркменистане накануне президентских выборов объявлен День тишины 		Гурбангулы Бердымухаммедов переизбран президентом Туркмении, набрав более 97% голосов
Все новости по теме Выборы Президента в Туркменистане
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru