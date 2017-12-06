﻿ 20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили в Киеве | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили в Киеве

06.12.2017 - 16:59

Новости Украины. В Киеве готовятся к спецоперации по задержанию Михаила Саакашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экс-губернатор Одесской области объявлен в розыск по трем статьям уголовного кодекса.

Его обвиняют в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура дала политику 24 часа, чтобы явиться на допрос добровольно. Саакашвили от такого предложения отказался.

6 декабря днем была предпринята очередная провальная попытка задержать лидера «Движения новых сил» в палаточном лагере у здания Верховной рады. Стражей порядка активисты встретили дубинками. Произошли столкновения.

Применение слезоточивого газа полиции не помогло: пострадавших с их стороны в два раза больше, чем среди протестующих. По последним данным, ранения получили около 20 человек.

20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили в Киеве
Беспорядки в Киеве: 20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили
Фото. Беспорядки в Киеве: 20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили
Беспорядки в Киеве: 20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили
Фото. Беспорядки в Киеве: 20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева
Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева
Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте
Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте
Опубликовано видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили
Михаил Саакашвили забрался на крышу 8 этажа и грозился спрыгнуть: что известно
Михаил Саакашвили забрался на крышу 8 этажа и грозился спрыгнуть: что известно
Президент Беларуси возглавляет российский рейтинг доверия лидерам государств-участников СНГ
Президент Беларуси возглавляет российский рейтинг доверия лидерам государств-участников СНГ
Он находился на крыше: Михаила Саакашвили задержали в Киеве
Британцы хотят провести еще один референдум по Brexit: чем грозит выход страны из ЕС?
Британцы хотят провести еще один референдум по Brexit: чем грозит выход страны из ЕС?
Беларусь в IT-технологиях лидирует в своем регионе: европейцев заинтересовали наши разработки
Беларусь в IT-технологиях лидирует в своем регионе: европейцев заинтересовали наши разработки
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru