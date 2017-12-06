20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили в Киеве

Новости Украины. В Киеве готовятся к спецоперации по задержанию Михаила Саакашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экс-губернатор Одесской области объявлен в розыск по трем статьям уголовного кодекса.

Его обвиняют в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура дала политику 24 часа, чтобы явиться на допрос добровольно. Саакашвили от такого предложения отказался.

6 декабря днем была предпринята очередная провальная попытка задержать лидера «Движения новых сил» в палаточном лагере у здания Верховной рады. Стражей порядка активисты встретили дубинками. Произошли столкновения.

Применение слезоточивого газа полиции не помогло: пострадавших с их стороны в два раза больше, чем среди протестующих. По последним данным, ранения получили около 20 человек.