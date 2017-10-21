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21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт

21.10.2017 - 15:28

Новости Украины. Белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт.

Об этом сообщила Федерация биатлона Украины со ссылкой на президента организации Владимира Брынзака на странице в Facebook.

По его словам, спортсменка получила документ и поедет на последний предсезонный сбор с командой Украины.

Владимир Брынзак:
Еще ждем официального ответа белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне.

Брынзак надеется, что биатлонистка сможет выступать за команду Украины на этапах Кубка мира.

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Дарье Блашко – 21 год. Она двукратная победительница юниорского ЧМ-2015 и обладательница Большого хрустального глобуса юниорского Кубка IBU-2015/2016.

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