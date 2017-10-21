21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт

Новости Украины. Белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт.

Об этом сообщила Федерация биатлона Украины со ссылкой на президента организации Владимира Брынзака на странице в Facebook.

По его словам, спортсменка получила документ и поедет на последний предсезонный сбор с командой Украины.

Владимир Брынзак:

Еще ждем официального ответа белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне.

Брынзак надеется, что биатлонистка сможет выступать за команду Украины на этапах Кубка мира.

Биатлонистки Дарья Блашко, Анна Сола и Динара Алимбекова: трудности совместной жизни, формула успеха и источник вдохновения (подробности здесь).

Дарье Блашко – 21 год. Она двукратная победительница юниорского ЧМ-2015 и обладательница Большого хрустального глобуса юниорского Кубка IBU-2015/2016.