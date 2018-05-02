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Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Какой груз отправят в страну?

02.05.2018 - 10:44

Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Об этом стало известно 2 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство определило сумму, на которую будет сформирован груз. 160 тысяч рублей пойдет на продовольствие, комплекты ученической мебели и холодильники. Отправится помощь автомобильным транспортом.

МЧС в этом поможет Министерство иностранных дел. Ведомству поручено обеспечить сопровождение доставки и организацию распределения посылок среди пострадавшего населения Украины.

Напомним, это не первый дружественный жест нашей страны. Летом 2017 года в Киеве принимали конвой из четырех белорусских грузовиков.

Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Какой груз отправят в страну?

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