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Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы

11.03.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Талисманы для японцев. В Киеве 11 марта открылась выставка кукол окиагари-кобоши (символ стойкости и выносливости). Международный проект посвящен памяти об аварии на атомной электростанции Фукусима.

В экспозиции представлено около 200 кукол, разрисованных именитыми художниками, спортсменами, общественными деятелями.

К благотворительной акции в 2017 году впервые присоединилась и наша страна. Японских неваляшек мастерски и с душой расписывали ведущие СТВ и известные белорусские персоны.

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:
На самом деле для меня было очень интересной самой разрисовать вот такого котика. Замечательная акция – самому попробовать своими руками сделать и понимать, что да, ты действительно приложил к этому руку.

Ирина Ромбальская, телеведущая СТВ:
У меня здесь ворон, который символизирует черную часть нашей истории. Черные цветы, зона отчуждения и знак радиоактивной безопасности, который знаком нам по Чернобыльской зоне. То есть для меня это грустная кукла.

Продлится выставка до 25 марта.

После неваляшек отправят в Японию и в знак поддержки передадут жителям пострадавшей территории.

А белорусские экспонаты станут лотами на благотворительном аукционе.

Все вырученные деньги перечислят на счет Белорусского детского хосписа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Фото. Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Фото. Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Фото. Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Фото. Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы

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