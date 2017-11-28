﻿ Белорус-сталкер упал с 15-метровой высоты в Чернобыльской зоне | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Белорус-сталкер упал с 15-метровой высоты в Чернобыльской зоне

28.11.2017 - 17:26

В Чернобыльской зоне погиб 33-летний белорус-экстремал.

Об инциденте, который произошел, полиции сообщил друг сталкера.

Два белоруса и россиянка незаконно проникли на «Чернобыль-2». Это территория отселенного закрытого военного объекта. Экстремалы хотели сфотографироваться и осмотреть местность.

Белорус забрался на радиолокационную башню недалеко от станции. Мужчина сорвался с высоты в 15 метров. Он погиб на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

В отношении знакомых погибшего составлен административный протокол. За нарушение требований режима радиационной безопасности молодым людям придется заплатить штраф. Готовятся документы для сокращения срока пребывания сталкеров на территории Украины.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Выпавший из окна восьмого этажа брестчанин умер в больнице
В строящемся здании Минского городского клинического онкодиспансера 33-летний рабочий упал в лифтовую шахту с пятого этажа
В строящемся здании Минского городского клинического онкодиспансера 33-летний рабочий упал в лифтовую шахту с 5-го этажа
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Буда-Кошелевском районе мужчина упал с крыши коровника и погиб
Фото: МЧС
В Минске мужчина упал в шахту лифта с уровня пятого этажа
В Слуцке мужчина и женщина выпали из окна 8-го этажа
Изображение носит иллюстративный характер
Нетрезвый житель Бреста выпал с балкона четвертого этажа и выжил
Фото: СК
В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты
Изображение носит иллюстративный характер
В Витебске 18-летний парень выпрыгнул из окна и погиб
Все новости по теме Падение с высоты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru