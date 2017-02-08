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Белорусская певица Анастасия Малашкевич покорила Тину Кароль на шоу «Голос країни»

08.02.2017 - 22:06

Новости Украины. Белорусские артисты все чаще ищут своего зрителя, участвуя в масштабных вокальных шоу. 7 сезон  «Голос країни» уже открыл для украинцев талант Кирилла Старостенко. Оперная певица, выпускница Академии музыки Анастасия Малашкевич выступила на сцене украинского шоу и развернула кресла двух наставников - Тины Кароль и Потапа.

В интервью перед выступлением Анастасия Малашкевич рассказала, что заставило ее выйти на сцену:
Это было 30 декабря - канун Нового года. Молодой человек решил удивить меня и сделать предложение. Для меня выйти замуж - это, наверное, самый серьезный шаг в отношениях. Но в день подачи заявления мы просто никуда не пошли. Он сказал: «Свадьбы не будет». После нашего разрыва у меня пустота. Я не могу перелистнуть. Я не могу начать новую жизнь. Если я смогу выйти на сцену и достойно спеть, то это будет для меня огромным шагом вперед.

За кулисами участницу поддерживала мама: «Товарищи тренеры, настройтесь и услышьте этот замечательный голос». 

Анастасия для этапа слепых прослушиваний выбрала композицию Светланы Лободы «40 градусов». Оригинальная аранжировка с первых нот вызвала интерес тренеров. Тина Кароль по вступлению не смогла узнать песню: «Вау! Что это?» Джамала поддерживала участника требовательным «Давай, давай!», но в течение выступления критически отмечала: «Слишком много горла». Сергей Бабкин одобрительно кивал в такт музыке, Потап, углубившись в свои мысли, посматривал на кнопку. Анастасия не поскупилась на высокие ноты, во время кульминации кресло Тины Кароль повернулось. Вскоре и Потап нажал на кнопку. Тренеры поинтересовались, знает ли участница, кто автор песни. Потап с гордостью отметил, что песню «40 градусов» для Лободы написал тренер шоу «Голос. Діти» Дмитрий Монатик.

Потап:
Вы очень уверенно начали, тяжело вам было, но мне  нравится, нравится, нравится. 40 градусов. Даже 90. Здесь стояла жара.

Факт, что конкурсантка - оперная певица, вызвал одобрительное «О!» от Джамалы и Тины Кароль.
Тины Кароль привела к победе не одного участника шоу. За Анастасию тренер боролась до последнего, в ход шли и комплименты, и обещания.

Тина Кароль:
Классно, что сегодня даже перед самой собой предстали в совершенно другом образе. Наверное, оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню. Очень здорово!

Комментарий Тины Кароль относительно испольнения песни задел продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину. В интервью "КП в Украине" продюсер раскритиковала как Кароль, так и Малашкевич:

Очень жаль, что человек, который сидит в "Голосе" так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет.

Не хочу никого обижать, но я не очень люблю столь вольные интерпретации. Я едва узнала песню в исполнении участницы. И, честно говоря, подобные голоса меня не впечатляют. Я люблю непредсказуемость и харизму в вокале больше, чем его силу и мощь. А здесь все слишком очевидно.

После выступления Анастасия Малашкевич поделилась мыслями о выступлении и планах на будущее:
Я давно хотела сюда приехать. Самым сложным было успокоить волнение. Я очень волновалась. Я так хотела, чтобы ко мне повернулись. Это счастье поработать с таким огромным профессионалом как Тина. Для меня это будет огромный опыт. Для меня честь, что я имею возможность поучиться у нее. Сделаю все возможное, чтобы остаться как можно дольше. Буду пахать не поднимая головы. Я буду петь 25 часов в сутки.
Моя изюминка в том, что я профессиональный музыкант. Я очень пластична вокально: могу петь разные стили, могу переключаться. 
Я такая, какая есть, потому что у меня есть такая мама. Мы очень похожи. Она вложила в меня свою душу. Она меня поддерживала в этот нервный и очень важный момент. 

Анастасия Малашкевич участвовала в 6 сезоне российского шоу «Голос» с песней «I am outta love». К сожалению, никто из тренеров не повернулся. Леонид Агутин выяснил, кем  работает Анастасия. Участница вынуждена была продемонстрировать свои вокальные данные в привычном жанре. Всего пара нот - и Дима Билан взялся закатывать рукава, чтобы кусать локти.
Тем не менее, зрители оценили талант Анастасии:
Мне голос понравился. А ведь брали людей и послабее. Ну что ж...
Еще один слив. Спела лучше большинства из тех, кто прошел.﻿

Белорусским зрителям Анастасия запомнилась благодаря отборам на «Евровидение», где певица участвовала 3 раза. Каждый год ей не хватало совсем немного, чтобы выступить на главном вокальном конкурсе Европы.

Несмотря на проигрыши, зрители надолго запомнили мощный вокал Анастасии Малашкевич:
Мне нравится все в ней: и песня, и голос, и как она выглядит на сцене. Очень необычная, обожаю людей у которых глубокие голоса, и которые живут тем, что они делают. Это большая редкость! Лично для меня, здесь, она была лучшей, самая сильная в вокальном исполнении. Правда не понравился наряд и практически никаких движений на сцене, но само выступление ничуть не испортило.﻿

youtube.com Тина Кароль оценила выступление Анастасии Малашкевич
Фото. youtube.com Тина Кароль оценила выступление Анастасии Малашкевич
youtube.com Потап приглашает участницу в свою команду
Фото. youtube.com Потап приглашает участницу в свою команду
youtube.com Мама Анастасии поддерживает дочь за кулисами
Фото. youtube.com Мама Анастасии поддерживает дочь за кулисами
youtube.com Анастасия Малашкевич на сцене шоу «Голос країни»
Фото. youtube.com Анастасия Малашкевич на сцене шоу «Голос країни»
vk.com/gothic_singer Анастасия Малашкевич принимала участие в национальном отборе на «Евровидение»
Фото. vk.com/gothic_singer Анастасия Малашкевич принимала участие в национальном отборе на «Евровидение»

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