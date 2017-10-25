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«Благодаря вашим песням я хожу счастливая»: поклонники об уходе дуэта «Потап и Настя» со сцены

25.10.2017 - 15:28

Новости Украины. 24 октября Потап и Настя рассказали поклонникам о том, что берут творческий перерыв и ставят дуэт на паузу.

Тандем существует уже 11 лет и за все это время певцы выпустили пять альбомов и 29 клипов.

«Мы вам оставили огромное наследие»: комментарий Потапа и Насти

В видео, которое записали исполнители, они рассказали о том, что неизвестно, сколько продлится творческий перерыв, но пообещали зрителям много сюрпризов.

Фото: instagram.com/potupinastya

Ролик посмотрели более 160 тысяч раз и оставили около 1 тысячи комментариев.

Заявление стало неожиданным для поклонников группы. Многие рассказывали о своем знакомстве с творчеством дуэта, а многие желали удачи исполнителям (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фото: instagram.com/potupinastya

«Для меня творчество Потапа и Насти – это целая эпоха! Я смотрела на перевоплощение Насти в клипе «На раЁне», поднимала себе настроение песней «Руруру», грустила и наслаждалась под «Бумдигибай» и вспоминала родную квартиру родителей под «У мамы» (живу за 1000 км от Дома). Настроение и энергетика ваших песен просто потрясающая. Не знаю, какие у вас дальнейшие планы – но, в любом случае, я желаю вам творческих успехов, преданных фанатов и бесконечной харизмы. Я буду скучать».

«Спасибо вам за эти 11 лет хорошей и весёлой музыки. Этот отдых заслуженный, мы будем вас ждать с новыми силами, песнями и улыбками столько, сколько это будет нужно!»

Фото: instagram.com/potupinastya

«Нееееееет. Вы чего!? А как же концерты, а как же мы без вашего дуэта. Это очень грустно. Осень стала более депрессивной, чем обычно, от такой новости».﻿

«Как так? Вот кто-кто, а я реально выросла на ваших песнях и ОЧЕНЬ жаль что вы делаете паузу. ПОТАП И НАСТЯ – это же самый известный дует, я знаю все ваши песни наизусть. Но если ЕСТЬ очень важная причина, то мы рады, но, ПОЖАЛУЙСТА, не делайте паузу навсегда, мы вас очень просим и ждём, что в скором времени у Потапа и Насти выйдут новые песни и клипы. НУ ВЫ ЖЕ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ КОНЦЕРТ НА 15 ЛЕТ?»

Фото: instagram.com/potupinastya

«Удачи вам!!! Вы наши чумачечие ребята и без вас никак. Возвращайтесь поскорее».

«Это грустно, конечно! Но всем нам двигаться дальше и постоянно развиваться! Поэтому желаю вам удачи. И спасибо за эти 11 лет, я выросла на ваших песнях».

Фото: instagram.com/potupinastya

«Потап, Настя, спасибо вам за все ваши песни. Все они дарят людям смелость, храбрость, мужественность. Ваш дуэт даёт очень глубокий смысл, даёт людям радость во всех возрастах. Благодаря вашим песням я хожу счастливая, потому что вы супер».

Фото: instagram.com/potupinastya

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