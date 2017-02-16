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Дефицит угля: Украина вводит режим ЧП в энергетике

16.02.2017 - 10:08

Новости Украины. Украина ввела режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля. Проблемы возникли в связи с блокадой поставок полезных ископаемых из Донбасса. По словам премьера Владимира Гройсмана,

торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса приведет к остановке металлургических предприятий и подрыву экономики страны.

Причиной энергетического кризиса стала нехватка антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит угля: Украина вводит режим ЧП в энергетике

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