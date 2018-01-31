﻿ Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа

31.01.2018 - 10:10

Новости Украины. В Украине стартует медицинская реформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект, который положит начало глобальным переменам в сфере здравоохранения, уже вступил в силу. Согласно нововведениям государство намерено пересмотреть финансирование врачебных услуг.

В частности  предполагается, что деньги будут выделяться не больнице или поликлинике, а на лечение конкретного пациента. То есть, если к врачу люди не обращаются, то и получать зарплату он не будет. По мнению разработчиков законопроекта, данная система поможет прекратить финансирование «пустующих больничных мест».

Отмечается также, что после реформы медицина уже не будет полностью бесплатной.

Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Можно ли выбрать самому поликлинику для посещения под медстраховке?
Уникальные разработки в медицине. Белорусские медики проводят операции по улучшению слуха
Уникальные разработки в медицине. Белорусские медики проводят операции по улучшению слуха
«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?
«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?
Британские медики обеспокоены: в аптеках не хватает вакцины от гриппа
Британские медики обеспокоены: в аптеках не хватает вакцины от гриппа
Как часто можно пользоваться медстраховкой?
Корпоративная медстраховка: в чём польза для работодателя?
Можно ли на корпоративную страховку оформить родственников?
Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?
Все новости по теме Медицина
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru