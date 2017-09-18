«Эта девочка-герой, ее родители – великие люди»: девочка, которая спасла 8 человек на пожаре, идет на поправку

Новости Украины. В ночь на 16 сентября в оздоровительном лагере «Виктория» в Одессе произошел пожар.

Героизм проявила одна из девочек, находившихся в лагере. Екатерина Ной – участница хореографического ансамбля спасла восемь детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Александр Иваницкий.

По его словам, Екатерина находится в реанимации с ожогами, но постепенно идет на поправку.

Огонь начался в деревянной постройке, но из-за сильного ветра пламя перешло на соседние со зданием корпуса, где находились дети. Три девочки погибли, несколько ребят госпитализированы с травмами. В Одессе в связи с трагедией был объявлен траур.