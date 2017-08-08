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Гибель Ирины Бережной на европейском курорте: что известно о трагедии

08.08.2017 - 18:47

Новости Украины. 5 августа в автомобильной аварии погибла Ирина Бережная. Известный украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VI и VII созывов (2007 – 2014), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия. Ей было 36 лет.

Автокатастрофа случилась на дороге между Италией и Хорватией.

В автомобиле, который попал в ДТП, кроме Ирины, находилась ее восьмилетняя дочь и водитель. Последний, скорее всего, не смог справиться с управлением, и машина вылетела с горной дороги. Транспортное средство было сильно повреждено – спасатели разрезали автомобиль, чтобы появилась возможность извлечь из него людей.

Фото: irina_berezhnaya_official

Женщина и водитель погибли на месте. Дочь Бережной выжила: ребенок получил незначительные травмы. Девочка была пристегнута и находилась в специальном детском кресле.

Ирина была близкой подругой многих звезд российской эстрады. Артисты, среди которых Ани Лорак, Филипп Киркоров, Глюкоза, Максим Фадеев, публиковали в своих социальных сетях сообщения, где отмечали, что не могут поверить в эту трагедию.

Ирина Бережная погибла в автокатастрофе
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