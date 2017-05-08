Итальянец Франческо Габбани: человек с обезьяной на сцене «Евровидения-2017»

Поздно вечером 13 мая в Киеве пройдет финал «Евровидения-2017». За главный трофей конкурса, «Хрустальный микрофон», сражаются представители 42 стран. Букмекеры уже определились с фаворитами.

Один из прогнозируемых победителей – певец и мультиинструменталист Франческо Габбани, представитель Италии.

Он и его обезьяна просто наповал сразили не только евровизийную публику, но и представителей прессы.

«Карма на западный манер» (в оригинале – Occidentali’s Karma)



Посреди сцены стоит мужчина в строгом черном костюме в веселенький горошек. На ногах – лаковые ботинки. Руки подняты, а пальцы сложены так, будто он медитирует. Песня начинается «а капелла», постепенно вступает музыка. Лаконичное вступление переходит в динамичный припев: Франческо начинает танцевать, а на заднике сцены появляется яркая графика.

Танцующая рядом обезьяна – вероятно, еще одна отсылка к книге «Голая обезьяна» британского зоолога Десмонда Морриса,

из которой Габбани почерпнул идею эволюции человека. Кстати, сам Моррис высоко оценил «меткий и изящный текст» и сравнил его с работами Боба Дилана и Джона Леннона.

Текст песни был адаптирован – в него добавили несколько строчек на английском, чтобы сделать понятным евровизийному зрителю.

Действительно, не смотря на задорный ритм и танцевальный мотив, «Occidentali’s Karma» – ироническое и многослойное описание того, как европейцы пытаются адаптировать модную восточную культуру, а вместо этого выхолащивают ее. Текст, который по словам самого Франческо может показаться «мешаниной слов», наполнен отсылками чуть более чем полностью: Моррис, Шекспир, Гераклид, мюзикл «Singing in the rain» – далеко не весь список.

Толпа выкрикивает мантру,

Эволюция ставится на паузу,

Нагая обезьянка начинает свой танец –

Такова карма на западный манер.

Что мы знаем об этом улыбчивом итальянце и его команде?

Команда Франческо Габбани на «Евровидении-2017»



Роль танцующей обезьяны исполнил хореограф Филиппо Раналди.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

Так же выступление поддержали четыре бэк-вокалиста:

Филиппо Габани – брат Франческо и второй автор текста «Occidentali’s Karma»;

Шантал Саролди (Шанди) – итальянская певица;

Наузика Магарини – участница первого сезона «Голос Италии»;

Даниеле Сари – певец и музыкант.

Концертную одежду пошил Даниэль Алессандрини, который ранее разрабатывал тот самый костюм в звездочки для Сан-Ремо.

Источник фото: видеозапись концерта в Сан-Ремо.

Карьера



Франческо Габбани 34 года, он родился 9 сентября 1982 года в городе Карраре. По знаку зодиака он Дева. Родителям Франческо принадлежит единственный в городе магазин музыкальных инструментов. Поэтому проблем с выбором хобби не было: в 4 года мальчик начал играть на барабанах, в 9 – на гитаре, затем освоил и фортепиано.

Уже в 18 он подписал контракт с лейблом и начал работу над альбомом в группе Trikobalto (продюсеры – Алекс Нери и Марко Барони из Planet Funk).

Клипы на два первых сингла попали в ротацию каналов MTV, All Music, RockTV и т.д., а группа выступила на крупнейших итальянских фестивалях, включая Heineken Jammin' Festival. Затем – концерт в Милане, второй альбом, тур по Франции и клип на песню «Preghiera Maledetta». Команда открывает концерт британской группы Sterephonics (единственный раз, когда они приезжали в Италию) и в 2010 выступает в качестве гостей на Sanremo Palafiori.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

Летом этого же года Франческо начинает сольную карьеру. Первый сингл «Estate» вышел в 2011 году, альбом «Greitist Iz» (в него вошли «I dischi non si suonano» и «Clandestino») – в 2013.

2015 год отмечен эксклюзивным контрактом в качестве автора с BMG Rights Management.

Сложно не заметить, что выступления Франческо Габбани напоминают выступления другого знаменитого итальянца – Челентано (для которого он, кстати, писал тексты). В 2016 году на конкурсе VivaMogol! он даже выступил с попурри из песен Андриана. Важно, что при общем легком безумии подачи и сходстве голоса Габбани удалось не стать очередной (пусть и хорошей) копией более знаменитого музыканта.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

12 февраля Франческо с песней «Amen» (она получила статус платиновой) победил на фестивале «Сан-Ремо-2016» в секции Nuove Proposte. К этому прибавились премия критиков имени Мии Мартини (для секции Nuove Proposte) и награда имени Серджио Бардотти за лучший текст песни (всего фестиваля). В тот же день вышел новый альбом «Eternament Ora» (записан на Kaneepa Studio в Милане).

Пластинка вошла в двадцатку самых продаваемых альбомов в Италии, а песня «Amen» стала радиохитом.

После такого успеха Габбани несколько раз открывал выступления таких известных музыкантов как Анастейша, Simply Red, Франко Баттиато и Франческо Ренга (для которого, кстати, писал песни). Параллельно был написан саундтрек к фильму «Poveri ma ricchi» Фаусто Брицци, премьера которого состоялась в декабре 2016 года.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

В 2017 году в том же Сан-Ремо в категории «Большие артисты» с песней «Occidentali's Karma» он завоевал право представить страну на «Евровидении-2017» (страну традиционно представляют победители именно Сан-Ремо).

Личная жизнь



Вот уже пять лет Франческо встречается с девушкой из своего родного города, тату-мастером Далилой Иарделлой. Говорят, в начале отношений он был чрезмерно вспыльчивым и даже разбил гитару во время скандала.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

Но теперь стал гораздо спокойнее, хотя и признает, что секрет их отношений – в стопроцентной верности и бурных ссорах.

Франческо Габбани:

После стольких лет совместной жизни я плохо себе представляю жизнь без Далилы. Отношения должны основываться на взаимном доверии. Я бы никогда не предал свою вторую половинку. Если хочется весело проводить время, лучше сразу расстаться.

На страничках социальных сетей Франческо можно заметить много фотографий бультерьера. Его зовут Гектор, и, по признанию певца, он – настоящий член семьи.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

Отметим, Италия участвует в «Евровидении» с самого основания конкурса в 1956 году (за исключением нескольких периодов, когда телерадиокомпания RAI отмечала угасание интереса к конкурсу). Правда, из 40 выступлений победными стали только три: в 1964 и 1990 годах – первые места, 2005 год – второе место.

Источник фото: https://www.instagram.com/francescogabbani/

Подпись к этому фото: «У меня был крошечный дом в Канаде»... ciaooo ciaoooo !!». В Instagram-аккаунте Габбани много рекламных и промо-фото, но благодаря чувству юмора и непосредственности Франческо это совсем не раздражает. Много-много восклицательных знаков, наверное, идут в комплекте с темпераментом.

Габбани улыбается фирменной улыбкой, бреется, кусает тыкву, рассказывает истории, обнимается с красивыми женщинами и мужчинами и в целом смотрится гораздо живее и лучше, чем на официальных плакатах.

Автор: Анна Лисица