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Из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы

31.01.2017 - 11:26

Новости Украины. Обострение ситуации на юго-востоке Украины. Президент Порошенко срочно потребовал созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы. Пока неясно, пройдет оно в Минске либо в режиме видеоконференции.

Ранее планировалось, что участники переговорного процесса соберутся в белорусской столице 1 февраля. В МИД нашей страны 31 января подтвердили, что всячески готовы способствовать организации встречи.

За прошедшие сутки в зоне соприкосновения был зафиксировано более 70 обстрелов территорий, в том числе с применением тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Жители сразу двух городов – а это более 400 тысяч человек – находятся без воды, электричества и теплоснабжения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы

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