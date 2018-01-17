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Из-за сильных снегопадов украинские спасатели перешли на усиленный режим работы

17.01.2018 - 16:22

Новости Украины. На усиленный режим работы перешли украинские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупредили: страну ждет ухудшение погодных условий.

Порывы ветра уже достигают 15-20 м/с. На дорогах сильная гололедица. Чтобы обеспечить безопасный проезд, привлечено почти 1500 единиц техники и 1800 работников Укравтодора.

Наиболее сильные снегопады и метели ожидаются ночью и 18 января утром. По прогнозам, в некоторых районах высота снежного покрова может превысить 40 сантиметров.

Из-за сильных снегопадов украинские спасатели перешли на усиленный режим работы
Снегопады в Украине: спасатели перешли на усиленный режим работы
Фото. Снегопады в Украине: спасатели перешли на усиленный режим работы
Снегопады в Украине: спасатели перешли на усиленный режим работы
Фото. Снегопады в Украине: спасатели перешли на усиленный режим работы
Снегопады в Украине: спасатели перешли на усиленный режим работы
Фото. Снегопады в Украине: спасатели перешли на усиленный режим работы

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