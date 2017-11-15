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Лжеминирование в Киеве: как это было

15.11.2017 - 19:51

Новости Украины. В Киеве из-за сообщений о минировании были эвакуированы более 1000 человек. На этот раз выводить сотрудников и посетителей пришлось из здания железнодорожного вокзала, больницы и торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работам были привлечены специалисты взрывотехнической службы.

Позже стало известно: информация о заложенных бомбах ложная.

Кроме того, вечером 14 ноября анонимный звонок о минировании четырех станций метро поступил в отделение Харькова. После проверок правоохранители сообщили: опасаться нечего, взрывчатка не обнаружена.

Лжеминирование в Киеве: как это было

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