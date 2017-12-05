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Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте

05.12.2017 - 21:42

Новости Украины. Освобождённый из микроавтобуса правоохранителей Саакашвили, проводит митинг у здания Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч сторонников политика требуют принятия закона об импичменте.

Они возводят баррикады, видимо, готовясь к новым столкновениям со стражами правопорядка, которые стягиваются к зданию парламента.

Сегодня во время обысков в его доме, экс-президент Грузии выбрался на крышу восьмиэтажного здания и грозился спрыгнуть.

Его взяли под стражу, силой вывели на улицу и усадили в микроавтобус.

Однако единомышленники Саакашвили вступили в настоящую схватку с представителями СБУ: прокололи шины в автомобиле и буквально вырвали политика из рук силовиков.

Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте

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