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Минтуризма Беларуси предупреждает: в украинском Николаеве выявлен возбудитель холеры

04.09.2017 - 20:21

Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма советует нашим туристам воздержаться от поездок в украинский город Николаев, где в пробах воды выявлен возбудитель холеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это опасное заболевание, заразиться которым можно как во время купания, так и при употреблении воды из открытых источников.

Пока случаев заболевания среди населения не зарегистрировано, однако в регионе рекомендовано ввести запрет на купание и лов рыбы в акватории сразу нескольких рек.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Понимая, насколько Украина является популярным направлением для белорусских граждан, Минспортом данная информация доведена до субъектов туристической индустрии, чтобы они предупреждали белорусских граждан при поездке в эту область. Мы находимся на постоянной связи как с украинскими властями, так и с нашим посольством, генеральным консульством в Одессе.

Как только поступит информация о том, что все стало стабильно, мы немедленно разместим ее на сайте.

По данным Всемирной Организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируют до пяти миллионов случаев холеры. И более 100 тысяч приводят к летальному исходу.

Минтуризма Беларуси предупреждает: в украинском Николаеве выявлен возбудитель холеры

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