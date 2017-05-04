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На крышу поезда залез ради селфи: в Киеве подросток погиб от удара током

04.05.2017 - 13:45

Новости Украины. Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Киеве. Его брат получил сильные ожоги – поражено 65 % поверхности тела. К трагедии привела неосторожность. Молодые люди пытались сфотографировать себя на крыше вагона и получили мощнейший удар током. Подобная практика селфи во всем мире из года в год уносит больше жизней, чем акулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне аналогичная трагедия произошла в Минске.

Во время фотографирования мужчина упал с пешеходного моста и погиб (здесь подробнее).

На крышу поезда залез ради селфи: в Киеве подросток погиб от удара током

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