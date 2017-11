Настю Каменских обвинили в плагиате ее первой сольной песни

Новости Украины. Новая песня сольного проекта Насти Каменских #этомояночь стала причиной скандала в социальных сетях.

Пользователи уличили композицию в плагиате. По словам комментаторов, часть припева похожа на песню Coldplay и The Chainsmokers «Something Just Like This».

Автором слов и музыки дебютной песни сольного проекта Каменских является ее коллега – музыкант и продюсер Алексей Потапенко. Ни автор, ни певица не прокомментировали информацию о плагиате.

Некоторые поклонники Каменских встали на защиту певицы и отметили, что «не похоже совсем! У кого нет слуха, тот думает, что одно и тоже», другие же написали, что «сразу услышала Coldplay, как только включила эту «премьеру». Это их дело, конечно, но некрасиво как-то».

Напомним, 2 ноября певица презентовала клип на свою первую сольную песню.

Клип на песню, режиссером которой стал Алан Бадоев, уже посмотрели более 1,2 миллиона раз.

Несколько недель назад дуэт «Потап и Настя» поставили проект на паузу. Творческий союз существовал 11 лет.

Поклонники заявили, что будут скучать по ярким артистам и пожелали им скорейшего воссоединения на сцене.