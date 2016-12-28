новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Не все люди так могут: пес два дня ложился под поезд, прикрывая раненую подругу

28.12.2016 - 11:40

Новости Украины. Трогательная история произошла в Ужгороде. Пес двое суток не отходил от своей раненой подруги, закрывая ее своим телом. Свидетелем произошедшего стал Денис Малафеев. Он вместе с друзьями попытался убрать собак с путей, но кобель не подпускал людей к подруге.

Душераздирающее видео Денис выложил на своей странице в социальной сети.

После того как эта история стала достоянием общественности, у собак появился дом. Один из пользователей соцсети настолько растрогался, что решил приютить обеих собак.

Денис Малафеев:
Несколько попыток убрать животное с рельс, оказались тщетными, т.к. кабель всячески защищал ее от нас. Я увидел надвигающийся поезд, и мне стало не по себе. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле и поезд проехал! Ребята, кобель это делал двое суток подряд. Вдумайтесь только. Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз. Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно: не все люди так могут. Это поучительно для нас! 

Источник фото: facebook.com/den.podolchak

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Турции во время прямого эфира утреннего шоу в студию проник бездомный кот и гулял по столу ведущего
В Турции во время прямого эфира утреннего шоу в студию проник бездомный кот и гулял по столу ведущего
Видеофакт: в Турции бродячие псы погрызли припаркованный автомобиль
Видеофакт: в Турции бродячие псы погрызли припаркованный автомобиль
Миллионер из Китая потратит почти все свое состояние на постройку приюта для животных
Миллионер из Китая потратил все свое состояние на приют для собак
Приют для бездомных животных под угрозой выселения: начался сбор средств
Приют для бездомных животных под угрозой выселения: начался сбор средств
Собака
В Бресте объявлена настоящая охота на собак: бездомных животных часто отстреливают прямо на глазах у детей
В Гродно бездомные собаки «покусали» новый автомобиль Skoda
В Гродно бездомные собаки «покусали» новый автомобиль Skoda
Стая бродячих собак пугает жильцов на ул. Садовая в Минске
Стая бродячих собак пугает жильцов на улице Садовая в Минске
Кот, спасенный из автомобильного двигателя, стал интернет-звездой
Все новости по теме Бездомные животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru