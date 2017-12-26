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Неизвестные нанесли оскорбительные надписи на здание музея Холокоста в Одессе

26.12.2017 - 19:10

Новости Украины. В Одессе осквернили музей Холокоста и здание бывшей синагоги. Неизвестные краской из баллончика нанесли на здания оскорбительные надписи антисемитского содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция пытается установить личности вандалов.

Это уже не первый случай осквернения еврейских святынь в Одессе. В июле 2017 года неизвестные атаковали сразу две действующие синагоги. В первую была брошена бутылка с коктейлем Молотого, вторая была полностью покрыта антисемитскими надписями.

Неизвестные нанесли оскорбительные надписи на здание музея Холокоста в Одессе

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