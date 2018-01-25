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Обвиняемый Украиной в шпионаже белорус направил жалобу в Комитет по правам человека ООН: комментарий МИД

25.01.2018 - 17:27

Новости Беларуси. Обвиняемый в Украине в шпионаже белорус направил жалобу в Комитет по правам человека ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней он рассказал о применении недозволенных методов дознания со стороны правоохранительных органов. Проще говоря, что признание из него получили путем пыток.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
По имеющейся у нас информации, ряд обстоятельств, на которые, в частности, указывала Генеральная прокуратура нашей страны, и методы, которые применялись к нашему гражданину, ставят под сомнение сам факт якобы совершенных им действий. На этом фоне под вопросом и украинская трактовка ситуации, и предъявленное обвинение.

Пока наше официальное обращение к украинской стороне с просьбой о медицинском освидетельствовании задержанного осталось без ответа.

В ходе консульского доступа в ходе общения с ним консула он также сообщил, что реальной проверки его официальных жалоб уполномоченные украинские структуры не проводили. Так быть не должно.

В МИД Беларуси ситуацию с нашим земляком не выпускают из поля зрения. Напомним, что он находится под стражей уже семь месяцев. После предъявления обвинений срок ареста продлили до 26 февраля.

Обвиняемый Украиной в шпионаже белорус направил жалобу в Комитет по правам человека ООН: комментарий МИД

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