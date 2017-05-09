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Первая десятка финалистов «Евровидения-2017» определится в ночь на 10 мая

09.05.2017 - 21:10

Новости Беларуси. В ночь с 9 на 10 мая в Киеве пройдет первый полуфинал «Евровидения-2017».

После этого участие в конкурсе продолжат 10 из 18 участников.

Артем и Ксения из «NaviBand» – среди зрителей, их композиция «Гісторыя майго жыцця» пока звучит лишь за кулисами. Рейтинг этой песни определит жюри и публика во втором полуфинале.

Музыкальные критики и пресса прочат белорусскому дуэту однозначный выход в финал.

У белорусов в Киеве насыщенная программа: репетиции, выступление в Евродеревне, автограф-сессии и общение с журналистами. Эмоциями ребята делятся на своих страницах в социальных сетях. А на красной ковровой дорожке на открытии конкурса демонстрируют талисманы, которые захватили с собой из дома (что это – можно узнать здесь).

Насколько оправдаются прогнозы? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит дождаться 11 мая.

Главный трофей «Евровидения. Источник фото: https://www.instagram.com/eurovision.ua/

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