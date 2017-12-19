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Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом

19.12.2017 - 09:59

Новости Украины. Запад Украины уходит под воду. После обильных снегопадов в регион пришла плюсовая температура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От большой воды пострадали несколько сотен домов и подворий. Без питьевой воды из-за подтопления центрального водозабора остались 12 тысяч жителей города Мукачево.

Тем временем остальная часть Украины во власти сильных метелей и снегопадов. Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено несколько десятков населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях.

Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом

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