﻿ Пётр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Пётр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ

12.04.2018 - 14:39

Новости Украины. Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ.

Как сообщают информационные агентства, об этом президент страны заявил во время выступления на киевском форуме по безопасности.

Петр Порошенко:
Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске.

Петр Порошенко считает нужным инвентаризировать договорно-правовую базу, которая была заключена страной в СНГ, на предмет соответствия национальным интересам.

Напомним, в минувшую пятницу в белорусской столице прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц СНГ. До последнего в Минске ждали представителей Украины. Уведомление об отказе участвовать в заседании было получено накануне встречи.

Виктор Гуминский: «Неучастие Украины вызывает сожаление» (читать далее).

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

12-13 апреля в Минске пройдёт заседание Совета по делам молодёжи стран СНГ
Владимир Макей: «Некоторые геополитические игроки активно вмешиваются во внутренние дела ряда государств»
Владимир Макей: «Некоторые геополитические игроки активно вмешиваются во внутренние дела ряда государств»
Президент Беларуси: «Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе»
Президент Беларуси: «Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе»
«Неучастие Украины вызывает сожаление». Гуминский об отказе Украины участвовать в заседании стран-участниц СНГ в Минске
«Неучастие Украины вызывает сожаление». Гуминский об отказе Украины участвовать в заседании стран-участниц СНГ в Минске
Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел стран-участниц СНГ
Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел стран-участниц СНГ
Макей возглавляет белорусскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске
Макей возглавляет белорусскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Минске 6 апреля. Какие темы на повестке дня?
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Минске 6 апреля. Какие темы на повестке дня?
Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев
Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев
Все новости по теме СНГ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru