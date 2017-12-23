﻿ Режим прекращения огня с полуночи 23 декабря. На востоке Украины вступило в силу «Новогоднее перемирие» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Режим прекращения огня с полуночи 23 декабря. На востоке Украины вступило в силу «Новогоднее перемирие»

23.12.2017 - 18:03

Новости Беларуси. «Новогоднее перемирие» вступило в силу в зоне конфликта на востоке Украины. О нем договорились в Минске представители трехсторонней контактной группы на последней в 2017 году встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоговом заявлении в частности идет речь о необходимости обеспечения мира и спокойствия в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Кроме того, в заявлении отмечалось, что участники переговоров «подтверждают приверженность сохранению устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря».

Ранее в зоне конфликта на востоке Украины объявлялись «хлебное» и «школьное» перемирие.

Режим прекращения огня с полуночи 23 декабря. На востоке Украины вступило в силу «Новогоднее перемирие»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

У нас же ничего не было, нам соседи помогали: как семья из Донбасса освоилась в белорусской деревне
У нас же ничего не было, нам соседи помогали: как семья из Донбасса освоилась в белорусской деревне
В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»
В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»
https://unsplash.com/
The Washington Post: Украинцы недовольны итогами Майдана!
Макей: Беларусь направит в Украину миротворцев, если это будет приемлемо
Макей: Беларусь направит в Украину миротворцев, если это будет приемлемо
Фото: AP Photo, Evgeniy Maloletka
Atlantic Council: Как положить конец войне на востоке Украины
Во время встречи группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске обсудят вопрос обмена пленными
Во время встречи группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске обсудят вопрос обмена пленными
Результаты «школьного перемирия» в Донбассе обсудят 6 сентября в Минске
Результаты «школьного перемирия» в Донбассе обсудят 6 сентября в Минске
«Школьное» перемирие на востоке Украины поддержала «нормандская четверка»
«Школьное» перемирие на востоке Украины поддержала «нормандская четверка»
Все новости по теме Война в Украине
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru