Робин Бенгтссон: повторит ли швед успех Монса Зельмерлёва

9 мая пройдет первый полуфинал «Евровидения-2017». Откроет его не Джамала, как можно было бы ожидать, а певец Monatik с композицией «Кружит». Тем не менее, организаторы пообещали «Шоу, которое никого не оставит равнодушным».

Первым в полуфинале выступит Робин Бенгтссон, шведский певец и музыкант.

С самого объявления ставок букмекеры уверенно отводят для него третье место в финале конкурса.

Источник фото: https://www.instagram.com/robinbengtssons/

Композиция «I Can't Go On» («Я больше не могу»)

Под динамичную музыку Робин проходит из глубины сцены к зрителям, на ходу стильно поправляя пиджак. По дороге к нему присоединяются четыре симпатичных парня.

Трек цепляет классическим, но умелым чередованием сольного пения и поддержки бэк-вокала, замедлением и ускорением ритма – в общем, всем тем, за что нам дороги бойз-бэнды во главе с Backstreet Boys из незабвенных 90-х.

Источник фото: https://www.instagram.com/robinbengtssons/

Правда, в этом случае поет один Робин – поддержка скорее обрамляет и подчеркивает его выступление, шагая, пританцовывая и принимая красивые позы на беговых дорожках вокруг Бенгтссона.

В плане текста не стоит ожидать каких-то двойных смыслов или аллегорий: парень признается девушке в том, что он не может без нее, ведь она так прекрасна и при этом определенно делает его лучше. Зато под трек можно весело танцевать, его легко запомнить и после прослушивания вы вполне можете заметить, что начали притоптывать ногой в такт.

Не пойми меня неправильно,

Не пойми меня неправильно,

Ведь, детка, ты делаешь меня лучше.

Источник фото: https://www.instagram.com/robinbengtssons/

На Spotify, шведском музыкальном стриминговом сервисе, «I Can't Go On» была прослушана 10 миллионов раз. Видео «Melodifestivalen-2017» набрало за 2 месяца 2,5 млн просмотров и множество положительных комментариев.

Робин Бенгтссон:

Я немного удивлен, что людям так нравится моя песня. Это уже победа. А результат на Евровидении кажется менее важным.

Команда

Подтанцовка: Дэниел Койвунен, Ламин Камара, Йохан Форсберг и Кевин Фу.

Бэк-вокал (расположен за сценой) Эрик Сегерстедт и Габриель Аларс.

Карьера

Карьера Робина началась в 2008 году с реалити-шоу ««Idol». На кастинге он исполнил песню американского певца 50-х Сэма Кука «Bring It on Home to Me», аккомпанируя себе на гитаре. Внешность и сильный голос приятно впечатлили судей, поэтому на конкурс он был допущен единогласно.

В следующих этапах он тоже обращался к известным композициям, например «Black or White» Майкла Джексона, «Let Me EntertainYou» Робби Уильямса и «Does Your Mother Know» ABBA. Это принесло ему третье место. Полученный успех Робин закрепил участием в нескольких шведских ток-шоу и гастролями, в которых нарабатывал песенный репертуар и опыт выступлений.

2009 год отмечен контрактом с лейблом Merion Music и появлением сингла «Another Lover's Gone».

Песня не стала хитом, и о Бенгтссоне начали забывать. Следующие несколько лет он записывал по 1-2 сингла в год и иногда появлялся на телеэкране.

В 2010, чтобы помочь фонду помощи жертвам землетрясения на Гаити, Робин принимает участие в записи композиции «Wake Up World». А затем пишет «Long LongNight» со шведским композитором Кимом Франссоном.

Первый альбом «Under My Skin» появился в 2014 году. В него вошли «Sleep on it», «I don't like to wait» и «Fired».

Национальный шведский отбор на «Евровидение», конкурс Melodifestivalen, покорился Бенгтссону не с первой попытки. В 2016 году он занял пятое место с песней «Constellation Prize».

Melodifestivalen-2017 поставил рекорд в плане активности зрителей. 13.566.778 голосов – самая большая цифра за всю историю шоу. Из них Бенгтссону досталось 1.435.963 (10,6%).

Почти столько же набрали его ближайшие конкуренты, Юна Хенрика Фьеллгрена и Анинии с песней «En värld full av strider» («Мир, полный сражений»). Тем не менее, жюри выбрали Робина. С учетом их оценки он набрал 146 баллов, тогда как дуэт получил 105.

Личная жизнь

Робину Бенгтссону 26 лет. Он родился в коммуне Свенъюнга (3 часа езды от Копенгагена) в 1990 году. До 2000-х семья жила в городке Кинна. Увлекся музыкой в детстве, в уже 13 лет играл на гитаре и трубе. Занимается мотокроссом.

Источник фото: https://www.instagram.com/robinbengtssons/

Забавный факт: когда Бенгтссон участвовал в экстремальном шоу «Wipeout» («Полное уничтожение»), на одном из сайтов о знаменитостях провели опрос. 82% проголосовавших уверенно назвали Робина геем, а 7% допустили, что он бисексуален. На такую мысль их натолкнули внешность и стиль одежды певца.

Источник фото: https://www.instagram.com/robinbengtssons/

В 2015 У Робина родился сын Вилле. К сожалению, отношения с матерью ребенка не сложились и примерно через год пара рассталась. Разделение опеки (сын живет у Бенгтссона определенное количество дней в месяц) певец прокомментировал так:

Робин Бенгтссон:

Благодаря моим прекрасным родителям у меня было счастливое детство. И я хочу дать своим детям то же самое. Я хочу быть лучшим другом моего сына. Это всегда трудно – быть вдали от него.

Источник фото: https://www.instagram.com/robinbengtssons

Вилли же гордится отцом и радуется, когда видит его выступления. И, судя по всему, разделяет и другие увлечения.

Робин Бенгтссон:

Он думает, что это здорово – то, что я пою на телевидении.

Сейчас Робин встречается с 23-летней Йенни Салте. Которой, кстати, недавно сделал предложение во время совместной поездки в Исландию.

Источник фото: https://www.instagram.com/jenniesalte/

Дата свадьбы пока не анонсировалась. Йенни, по словам певца, очень за него болеет и даже работает над его группой в Facebook.

Робин Бенгтссон:

Она очень вовлечена во все это.

Автор: Анна Лисица