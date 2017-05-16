С 16 мая в Украине заблокированы «ВКонтакте», «Яндекс» и ряд российских СМИ

Новости Украины. В Украине с 16 мая дня нельзя пользоваться одним из крупнейших почтовых сервисов в рунете, а также популярными в народе социальными сетями.

Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.

Отныне местным интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу к этим сайтам и сервисам.

Санкции против них введены на три года.

В опалу к украинским политикам попали и другие российские СМИ и IT-компании. Под запретом также ряд телеканалов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.