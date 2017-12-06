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Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева

06.12.2017 - 15:10

Новости Украины. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеру «Движения новых сил» было дано 24 часа, чтобы явиться на допрос, однако добровольно идти в прокуратуру он отказался. Чтобы задержать политика, к лагерю митингующих у стен Верховной рады были направлены полицейские. Однако там их встретила разъяренная толпа, не желающая выдавать своего предводителя. В ходе столкновений пострадали 11 стражей правопорядка и двое протестующих. Полицейскими был применен слезоточивый газ.

Напомним, 5 декабря сотрудники службы безопасности взяли Саакашвили под стражу, но его быстро освободили единомышленники. После этого политика объявили в розыск. Его подозревают в подготовке государственного переворота.

Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева
В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
Фото. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
Фото. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
Фото. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями
Фото. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями

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