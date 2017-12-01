«Самое большое чудо на свете»: певица Джамала ждет первенца

Новости Украины. Певица Джамала ждет ребенка. Об этом победительница «Евровидения» рассказала в соцсетях.
PR-служба певицы подтвердила радостную новость. Джамала отметила, что ей хотелось бы рассказать новость только родным, но многие догадались.
Джамала:
Это самое большое чудо на свете!
Весной 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного. Церемония прошла в Киеве.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
В конце октября исполнители Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями.
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