«Самое большое чудо на свете»: певица Джамала ждет первенца

Новости Украины. Певица Джамала ждет ребенка. Об этом победительница «Евровидения» рассказала в соцсетях.

PR-служба певицы подтвердила радостную новость. Джамала отметила, что ей хотелось бы рассказать новость только родным, но многие догадались.

Джамала:

Это самое большое чудо на свете!

Весной 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного. Церемония прошла в Киеве.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В конце октября исполнители Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями.