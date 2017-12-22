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Самолет «Белавиа» прилетит в Минск с 5-часовой задержкой после инцидента в киевском аэропорту

22.12.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Самолет «Белавиа» прилетит в Минск из киевского аэропорта «Борисполь» с задержкой более чем на 5 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сбой в расписании полетов произошел из-за утреннего инцидента.

Белорусский лайнер после посадки во время ухода на рулежную дорожку частично выкатился передним шасси за ее пределы. В связи с этим командир воздушного судна принял решение прекратить движение. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. За ними направили резервный борт.

Отметим, ситуацию в киевском аэропорту трактовали двояко. В ряде СМИ сообщили, что воздушная гавань закрыта, а самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании «Белавиа» эту информацию опровергли.

Самолет «Белавиа» прилетит в Минск с 5-часовой задержкой после инцидента в киевском аэропорту

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