новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

СМИ: в крови 20-летней виновницы аварии в Харькове нашли наркотики

20.10.2017 - 18:13

Новости Украины. В крови 20-летней девушки, которая въехала в толпу в Харькове, были обнаружены опиаты.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на сторону обвинения. Во время беседы с прокурором водитель отрицала употребление медикаментов в день резонансной аварии.

Напомним, что 18 октября в Харькове произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло 5 человек, а 6 – пострадали. Автомобиль Lexus с 20-летней девушкой за рулём протаранил толпу.

«Я чувствую на себе удар, удар – и я ложусь»: очевидцы об аварии

Возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ночью в Харькове Lexus протаранил толпу: что известно о трагедии
Ночью в Харькове Lexus протаранил толпу: что известно о трагедии
В страшном ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще пятеро пострадали – очевидцы об аварии
В страшном ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще пятеро пострадали – очевидцы об аварии
Страшная авария на трассе Киев – Ковель: погибли 5 человек, среди которых беременная женщина
Страшная авария на трассе Киев – Ковель: погибли 5 человек, среди которых беременная женщина
Авария в Украине: бронетранспортер столкнулся с белорусским микроавтобусом
Авария в Украине: бронетранспортер столкнулся с белорусским микроавтобусом
По сыну даже прогнозов не делают: пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, в больнице, один ребенок – в коме
По сыну даже прогнозов не делают: пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, в больнице, один ребенок – в коме
Непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов в центральной и западной Украине
Непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов в центральной и западной Украине
Во Львове внедорожник снес несколько оградительных столбцов, въехал в прохожих и перевернулся: погиб одни человек
Во Львове внедорожник снес несколько оградительных столбцов, въехал в прохожих и перевернулся: погиб одни человек
Возбуждено уголовное дело факту столкновения поездов в Хмельницкой области Украины
Возбуждено уголовное дело факту столкновения поездов в Хмельницкой области Украины
Все новости по теме Авария в Украине
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru