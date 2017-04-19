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Снегопады заметают Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах

19.04.2017 - 22:04

Новости Украины. Сильные снегопады неожиданно обрушились на Украину. Под ударом апрельской стихии – сразу пять областей на юго-востоке страны: Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская и Днепропетровская.

На дорогах движение либо ограничено, либо вовсе запрещено.

Многие водители уже успели сменить покрышки на летние.

В ДТП за сутки погибли 7 человек, около 10 – пострадали.

Из-за непогоды в некоторых районах нарушено энергоснабжение. Было также отменено обучение в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад заметает Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах
Снегопад заметает Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах
Фото. Снегопад заметает Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах
Снегопад заметает Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах
Фото. Снегопад заметает Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах

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