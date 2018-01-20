«Супер! Я бы не рискнул». Купание на Крещение Саакашвили обсуждают в соцсетях

Новости Украины. Михаил Саакашвили искупался в Днепре на Крещение.

Украинский политик грузинского происхождения разместил пост в Facebook с фотографиями, которые не остались незамеченными пользователями соцсетей.

В Facebook политик получил поддержку.

«Просто поразительно, как ему удается повсюду успевать. Потрясающая энергетика, браво, Михаил, сил и здоровья Вам!»,

«Мои любимые места в студенческую пору... Михаил Николаевич танк по жизни, везде пройдёт, я верю!»,

«Супер! Я бы не рискнул».

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

В Twitter пользователи больше шутили над политиком.

«С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно»,

«Зима. А вода не замёрзла... Выводы: вода тёплая!»,

«На бобра похож».

Своими действиями Михаил Саакашвили неизменно привлекает внимание.