«Супер! Я бы не рискнул». Купание на Крещение Саакашвили обсуждают в соцсетях

Новости Украины. Михаил Саакашвили искупался в Днепре на Крещение.
Украинский политик грузинского происхождения разместил пост в Facebook с фотографиями, которые не остались незамеченными пользователями соцсетей.
В Facebook политик получил поддержку.
«Просто поразительно, как ему удается повсюду успевать. Потрясающая энергетика, браво, Михаил, сил и здоровья Вам!»,
«Мои любимые места в студенческую пору... Михаил Николаевич танк по жизни, везде пройдёт, я верю!»,
«Супер! Я бы не рискнул».
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
В Twitter пользователи больше шутили над политиком.
«С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно»,
«Зима. А вода не замёрзла... Выводы: вода тёплая!»,
«На бобра похож».
Своими действиями Михаил Саакашвили неизменно привлекает внимание.
Зимой прошлого года он забрался на крышу восьмого этажа и угрожал спрыгнуть – здесь подробнее.