В дом певицы Русланы в Киеве ударила молния: обгорели конструкции здания и пропало электричество

Новости Украины. 20 сентября в дом победительницы конкурса «Евровидение-2004» – певицы Русланы в Киеве ударила молния.
Информацию об инциденте певица опубликовала на своей странице в Facebook. К посту были прикреплены фотографии.
Руслана, певица:
Во время грозы в Киеве около 16:00 в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитах, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что во всем, куда попала молния, есть что-то особенное...
Фото: facebook.com/ruslana.official
20 сентября в Киеве бушевала непогода. Была сильная гроза с частыми раскатами молнии и громом. Из-за ливня были затоплены некоторые улицы города.
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