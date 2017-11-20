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В Киеве вандалы залили цементом чашу на памятнике героям Великой Отечественной войны

20.11.2017 - 18:15

Новости Украины. В киевском парке Славы вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чашу вечного огня неизвестные залили цементом.

Все происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения. Правоохранительные органы сейчас изучают все обстоятельства инцидента и обещают наказать злоумышленников. Отметим, что это не первое нападение на мемориал. В начале ноября злоумышленники уже пытались изуродовать памятник. А в апреле с монумента были похищены бронзовые детали чаши.

В Киеве вандалы залили цементом чашу на памятнике героям Великой Отечественной войны
В Киеве вандалы залили цементом чашу на памятнике героям Великой Отечественной войны
Фото. В Киеве вандалы залили цементом чашу на памятнике героям Великой Отечественной войны

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