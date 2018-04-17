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Страшная авария в Кривом Роге. Погибли не менее восьми человек

17.04.2018 - 14:21

Новости Украины. Ранним утром 17 апреля произошло ДТП в городе Кривой Рог.  

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, столкнулись легковушка, пассажирский автобус и маршрутка. В ДТП погибли 8 человек, ещё 21 человек пострадал. Всего участниками происшествия стали около 30 человек.  

Фото: vk.com/criminal_krivbass  

Из повреждённых транспортных средств сотрудники ГСЧС Украины изъяли тела трёх погибших, а также спасли водителя маршрутки.  

Всех пострадавших госпитализировали. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу.  

Ведётся расследование.  

Фото: vk.com/criminal_krivbass

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