Страшная авария в Кривом Роге. Погибли не менее восьми человек

Новости Украины. Ранним утром 17 апреля произошло ДТП в городе Кривой Рог.
Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, столкнулись легковушка, пассажирский автобус и маршрутка. В ДТП погибли 8 человек, ещё 21 человек пострадал. Всего участниками происшествия стали около 30 человек.
Фото: vk.com/criminal_krivbass
Из повреждённых транспортных средств сотрудники ГСЧС Украины изъяли тела трёх погибших, а также спасли водителя маршрутки.
Всех пострадавших госпитализировали. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу.
Ведётся расследование.