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В Одессе закрыли несколько ВУЗов из-за нехватки средств на отопление

13.01.2018 - 18:06

Новости Беларуси. ВУЗы Одессы закрылись из-за нехватки денег на отопление! Пока занятия отменены как минимум до февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но не исключено, что такая мера будет действовать вплоть до самой весны.

Стоит отметить, что с нового года в Украине начали действовать и новые нормы по качеству освещения в аудиториях. По этим показателям одесские учебные заведения также не проходят проверку.

Денег на ремонт помещений нет, поэтому незапланированные каникулы украинских студентов могут растянуться на неопределенное время.

В Одессе закрыли несколько ВУЗов из-за нехватки средств на отопление

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