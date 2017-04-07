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В Полтаве мирная акция протеста переросла в драку и поножовщину

07.04.2017 - 09:30

Новости Украины. Мирный митинг в Полтаве перерос в массовые столкновения. 300 человек выступили против размещения торговых рядов в арке жилого дома.

В какой-то момент между активистами и представителями частной охранной фирмы завязалась драка. Настроение толпы моментально сменилось на враждебное. Люди стали вооружаться подручными средствами: палками, стульями и камнями.

В ходе стычки пострадали не менее 3 человек, один из которых получил ножевое ранение. Травмированных доставили в ближайшие больницы. Чтобы не допустить эскалации конфликта, в ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. Они задержали 8 человек. Их личности сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полтаве мирная акция протеста переросла в драку и поножовщину

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