новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Украине c начала года насмерть замерзли 40 человек: из них 10 – в собственных домах

12.01.2017 - 20:43

Новости Украины. Морозы в первые дни 2017 года стоили Украине 40 человеческих жизней. Об этом сообщили 12 января в Минздраве страны.

Большая часть жертв пришлась на западные регионы – Львовскую, Хмельницкую, Ровненскую области.

Чаще всего люди замерзали на улицах, но 10 скончались от переохлаждения в своих домах. К настоящему моменту температура чуть подросла, но очередной циклон обрушил на Украину обильные снегопады. В связи с этим было ограничено движение сразу в четырех южных областях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако меры предосторожности не помогли избежать жертв:

за сутки на украинских дорогах погибли 3 человека, около 60 серьезно пострадали.

В Украине c начала года насмерть замерзли 40 человек: из них 10 – в собственных домах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В общежитии БГУИР погиб 21-летний студент
Могилевчанка выпала из окна, когда вытряхивала одеяло
Жанна Роштакова
Экс-солистка группы «Лицей» скончалась при странных обстоятельствах
В Колумбии обрушился подвесной мост
В Колумбии обрушился подвесной мост: 11 человек погибли, не менее 14 пострадали
Супруги из Техаса обвинили Apple в гибели их 5-летней дочки
Супруги из Техаса обвинили Apple в гибели их 5-летней дочки
Подробности резонансного происшествия в Минске: милиционер был вынужден применить оружие
Подробности резонансного происшествия в Минске: милиционер был вынужден применить оружие
Любопытство и экстремальное развлечение стоили ребёнку пальца
В Гомельском районе любопытство и экстремальное развлечение стоили ребёнку пальца
Сугроб. Фото носит иллюстративный характер
Школьнику в Гомельском районе петарда оторвала палец
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru