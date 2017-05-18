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В Украине подсчитали, во сколько обойдется гражданам путешествия по странам Евросоюза без виз

18.05.2017 - 23:04

Новости Беларуси. С 11 июня 2017 года владельцы биометрических паспортов смогут попасть в страны зоны Шенгенского соглашения, не оформляя визу.

Однако сильно сэкономить у туристов вряд ли получится.

Украинцам, имеющим документы старого образца, придется обратиться в визовые центры, чтобы оформить загранпаспорт с чипом.

В среднем новый документ обойдется примерно в 33 евро.

Кроме того, на границе у путешественников могут проверить наличие обратного билета, медицинской страховки, брони номера в отеле или приглашения, а также наличности. В зависимости от выбранной страны, сумма средств, которую должен иметь при себе турист, может варьироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине подсчитали, во сколько обойдется гражданам путешествия по странам Евросоюза без виз

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