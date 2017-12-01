В украинском суде отец убитого взорвал две гранаты: главный подозреваемый погиб

Новости Украины. События в суде украинского Никополя Днепропетровской области приняли трагичный характер. Во время слушаний дела об убийстве молодого человека, которого злоумышленники расстреляли в автомобиле с его товарищем, отец погибшего выхватил две гранаты и взорвал их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина погиб на месте, еще один человек позже скончался в больнице.

Как стало известно, это главный подозреваемый по делу. Отец убитого молодого человека бросил гранату прямо ему под ноги. Мощными взрывами буквально разворотило весь зал суда. Осколками ранены 10 человек, все они госпитализированы. В их числе несколько подсудимых, а также сотрудники конвоя, представитель суда и посетитель слушаний.