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Вице-премьер-министр Украины: пограничники не пустили в страну рэпера Макса Коржа

22.11.2017 - 13:47

Новости Украины. Украинские пограничники не пустили на территорию страны белорусского рэпера Макса Коржа, который должен был дать концерт в Киеве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на странице в социальной сети Twitter.

По словам Кириленко, территориальную целостность Украины надо уважать. Он отметил, что Макс Корж неоднократно выступал в Крыму.

В сентябре 2017 года Макс Корж выпустил новый клип на песню «Оптимист».

Видео набрало за сутки более миллиона просмотров – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/maxkorzhmus

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